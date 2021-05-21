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Симона Халеп снялась с «Ролан Гаррос»

Симона Халеп снялась с «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Румынская теннисистка Симона Халеп снялась с «Ролан Гаррос», сообщает "твиттер" Tennis_BTU_ENG.

Причиной является травма, полученная третьей ракеткой мира во время матча второго круга на турнире WTA1000 в Риме (Италия). Симона Халеп снялась с соревнований в ходе второго сета в матче с немкой Анжеликой Кербер.

После проведённого в Риме МРТ Симона сообщила, что у неё небольшой надрыв в верхней части левой голени.

Румынка выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2018 году. В прошлом сезоне теннисистка дошла до четвёртого круга, проиграв будущей чемпионке польке Иге Свёнтек.

На первое место в альтернативном списке на попадание в основную сетку поднялась Катерина Козлова из Украины. Квалификация «Ролан Гаррос» состоится на следующей неделе. Начнётся турнир 30 мая.

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