Румынская теннисистка Симона Халеп снялась с «Ролан Гаррос», сообщает "твиттер" Tennis_BTU_ENG.
Причиной является травма, полученная третьей ракеткой мира во время матча второго круга на турнире WTA1000 в Риме (Италия). Симона Халеп снялась с соревнований в ходе второго сета в матче с немкой Анжеликой Кербер.
После проведённого в Риме МРТ Симона сообщила, что у неё небольшой надрыв в верхней части левой голени.
Румынка выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2018 году. В прошлом сезоне теннисистка дошла до четвёртого круга, проиграв будущей чемпионке польке Иге Свёнтек.
На первое место в альтернативном списке на попадание в основную сетку поднялась Катерина Козлова из Украины. Квалификация «Ролан Гаррос» состоится на следующей неделе. Начнётся турнир 30 мая.
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