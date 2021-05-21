Серена Уильямс показала снимок с новой фотосессии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась в своём «инстаграме» фотографией с новой фотосессии.

На фото Серена вся в белом позирует на фоне белой двери. Подписчики отреагировали на новый пост следующим образом.

«Это Серена, которую мы знаем и любим. Великолепная», «Королева Серена», «А теперь иди и уничтожь всех на теннисном корте!», «Прекрасная богиня», «Такая стильная, элегантная и красивая!», «Продолжай свой путь, сражая всех».

Ранее Серена Уильямс проиграла в матче второго круга на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия). Она уступила представительнице Чехии Катержине Синяковой в двух сетах со счётом 6:7 (4:7), 2:6.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Серены Уильямс.