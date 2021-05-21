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Патрик Муратоглу: возможно, выступление в Парме было не лучшей идеей Серены

Патрик Муратоглу: возможно, выступление в Парме было не лучшей идеей Серены
Антон Шебика
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Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, объяснил поражение 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» в матче второго круга соревнований в Парме с чешкой Катержиной Синяковой со счётом 6:7 (4:7), 2:6.

«Думаю, Серена проиграла, потому что не была готова. Я не знаю, но возможно, это было не лучшей идеей — поехать и сыграть в Парме. Выступление в Риме показало, что Серене есть над чем работать, чтобы играть на высочайшем уровне.

Но проводить матчи всегда интересно. Это даёт тебе понимание твоего состояния. В этом плане её решение было хорошим. Мы знаем, чего ей нужно добиться, чтобы быть готовой к «Ролан Гаррос». В целом я не переживаю. Если она сделает свою работу, то будет готова", — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.

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