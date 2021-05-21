Каспер Рууд прокомментировал победу над Домиником Кёпфером

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился эмоциями после победы над представителем Германии Домиником Кёпфером в 1/4 финала турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 6:4 в пользу норвежца.

«Это был тяжёлый матч. Доминик, по-моему, очень хорошо сыграл в первом сете. Он отвечал мне великолепными ударами, когда я пытался сыграть помощнее. Думаю, сегодня мне удалось найти свою игру, и я был доволен тем, как играл во втором и третьем сетах», — приводит слова Каспера официальный сайт ATP.

Сегодня, 21 мая, Рууд поспорит за выход в финал турнира с представителем Испании Пабло Андухаром. Призовой фонд соревнования составляет € 419 470. Финал пройдёт 22 мая.