Каспер Рууд прокомментировал победу над Домиником Кёпфером
Поделиться
Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился эмоциями после победы над представителем Германии Домиником Кёпфером в 1/4 финала турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 6:4 в пользу норвежца.
«Это был тяжёлый матч. Доминик, по-моему, очень хорошо сыграл в первом сете. Он отвечал мне великолепными ударами, когда я пытался сыграть помощнее. Думаю, сегодня мне удалось найти свою игру, и я был доволен тем, как играл во втором и третьем сетах», — приводит слова Каспера официальный сайт ATP.
Сегодня, 21 мая, Рууд поспорит за выход в финал турнира с представителем Испании Пабло Андухаром. Призовой фонд соревнования составляет € 419 470. Финал пройдёт 22 мая.
Новость по темеШаповалов — о выходе в полуфинал турнира в Женеве: было тяжело играть два матча за день
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 мая 2021
-
14:20
-
13:08
-
12:41
-
12:26
-
11:56
-
11:21
-
10:53
-
09:36
-
00:06
- 20 мая 2021
-
22:45
-
21:54
-
20:53
-
20:14
-
18:59
-
18:37
-
17:31
-
16:47
-
16:29
-
15:53
-
15:04
-
14:37
-
12:46
-
11:53
-
11:51
-
11:37
-
09:42
-
01:00
-
00:47
- 19 мая 2021
-
20:41
-
20:18
-
19:00
-
17:09
-
16:34
-
16:00
-
14:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам