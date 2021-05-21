Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дочь Серены Уильямс тренируется играть в теннис

Дочь Серены Уильямс тренируется играть в теннис
Лидия Шейко
Комментарии

Муж американской теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян поделился в "твиттере" фотографией их дочки. На фото Олимпия тренируется играть в теннис.

«Доброе утро. Я работаю над своим неизбежным превращением в отца теннисистки», — подписал фото Алексис.

Подписчики прокомментировали снимок следующим образом.

«Она великолепна! И будет теннисной звездой!», «Самая молодая победительница „Шлема“, „Ты отлично справляешься с ролью мужа теннисистки, так что я уверена, что будешь прирожденным отцом теннисистки“, „В случае, если ей и дальше это будет нравиться“, „Это в её генах“.

Ранее Серена Уильямс проиграла в матче второго круга на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия). Она уступила представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом в двух сетах 6:7 (4:7), 2:6.

Фотографию можно посмотреть в "твиттере" Алексиса Оганяна.

Новость по теме
Патрик Муратоглу: возможно, выступление в Парме было не лучшей идеей Серены
«Я хочу простить. Когда-нибудь…» Что осталось скрыто после убийства сестры Серены Уильямс? «Я хочу простить. Когда-нибудь…» Что осталось скрыто после убийства сестры Серены Уильямс?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021