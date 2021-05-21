Дочь Серены Уильямс тренируется играть в теннис

Муж американской теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян поделился в "твиттере" фотографией их дочки. На фото Олимпия тренируется играть в теннис.

«Доброе утро. Я работаю над своим неизбежным превращением в отца теннисистки», — подписал фото Алексис.

Подписчики прокомментировали снимок следующим образом.

«Она великолепна! И будет теннисной звездой!», «Самая молодая победительница „Шлема“, „Ты отлично справляешься с ролью мужа теннисистки, так что я уверена, что будешь прирожденным отцом теннисистки“, „В случае, если ей и дальше это будет нравиться“, „Это в её генах“.

Ранее Серена Уильямс проиграла в матче второго круга на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия). Она уступила представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом в двух сетах 6:7 (4:7), 2:6.

Фотографию можно посмотреть в "твиттере" Алексиса Оганяна.