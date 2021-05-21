Зрители исполнили песню в честь дня рождения Карена Хачанова на турнире в Лионе

Зрители исполнили в честь 25-летия российского теннисиста Карена Хачанова песню «С днём рождения, тебя!» после его выхода в полуфинал турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).
Трогательный момент произошёл во время послематчевого интервью с Хачановым.
Права на ролик принадлежат ATP Media. Видео доступно в «твиттере» ATP.
Напомним, в четвертьфинальном поединке Хачанов в двух сетах обыграл местного игрока Ришара Гаске со счётом 6:1, 7:6 (7:3). По ходу турнира Хачанов обыграл француза Бенжамена Бонзи и представителя Польши Камиля Майхшака.
За право выйти в финал турнира Хачанов поспорит с победителем встречи Кэмерон Норри (Великобритания) – Артур Риндеркнех (Франция).
25-летний Хачанов — четырёхкратный победитель турниров ATP, среди прочих Карен выигрывал Кубок Кремля в 2018 году.
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