Зрители исполнили песню в честь дня рождения Карена Хачанова на турнире в Лионе

Зрители исполнили в честь 25-летия российского теннисиста Карена Хачанова песню «С днём рождения, тебя!» после его выхода в полуфинал турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).

Трогательный момент произошёл во время послематчевого интервью с Хачановым.

Права на ролик принадлежат ATP Media. Видео доступно в «твиттере» ATP.

Напомним, в четвертьфинальном поединке Хачанов в двух сетах обыграл местного игрока Ришара Гаске со счётом 6:1, 7:6 (7:3). По ходу турнира Хачанов обыграл француза Бенжамена Бонзи и представителя Польши Камиля Майхшака.

За право выйти в финал турнира Хачанов поспорит с победителем встречи Кэмерон Норри (Великобритания) – Артур Риндеркнех (Франция).

25-летний Хачанов — четырёхкратный победитель турниров ATP, среди прочих Карен выигрывал Кубок Кремля в 2018 году.