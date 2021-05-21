Хачанов обойдёт Карацева в рейтинге ATP благодаря выходу в полуфинал турнира в Лионе

Российский теннисист Карен Хачанов снова станет третьей ракеткой России. Его поднятие в рейтинге ATP обусловлено успешным выступлением на турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция), где Хачанов уже добрался до полуфинала.

Таким образом 25-летний Хачанов предварительно поднимется на 25-ю строчку мирового рейтинга и сдвинет на 26-ю позицию соотечественника Аслана Карацева.

В четвертьфинальной встрече турнира в Лионе Хачанов в двух сетах обыграл француза Ришара Гаске со счётом 6:1, 7:6 (7:3).

За право выйти в финал соревнований Хачанов поспорит с победителем встречи Кэмерон Норри (Великобритания) – Артур Риндеркнех (Франция).

Карацев же в Лионе в первом круге уступил 19-летнему итальянцу Яннику Синнеру со счётом в трех сетах 6:0, 3:6, 4:6.