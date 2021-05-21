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Денис Шаповалов вышел в финал турнира в Женеве, где сыграет с Каспером Руудом

Денис Шаповалов вышел в финал турнира в Женеве, где сыграет с Каспером Руудом
Яна Метлёва
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Канадский теннисист с русскими корнями Денис Шаповалов стал вторым финалистом турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В полуфинальной встрече 22-летний Шаповалов (2) в двух сетах обыграл аргентинца Пабло Куэваса со счётом 6:4, 7:5.

Матч продлился 1 час 39 минут. Шаповалов 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Куэваса – 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

За титул в Женеве Шаповалов поборется с норвежским теннисистом Каспером Руудом (3).

Призовой фонд турнира в Женеве составил более € 419 тыс. Победитель розыгрыша получит более € 41 тыс. и 250 рейтинговых очков. В 2019 году титул в Женеве брал немец Александр Зверев.

Женева. 1/2 финала
21 мая 2021, пятница. 16:20 МСК
Пабло Куэвас
102
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Денис Шаповалов
15
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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