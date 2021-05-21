«Лучший подарок». Хачанов – о выходе в полуфинал турнира в Лионе в день рождения

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» пост в честь победы в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). Хачанов в двух сетах обыграл француза Ришара Гаске со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Это второй выход Хачанова в полуфинал в текущем сезоне.

Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.

«25. Лучший подарок сегодня. Всем спасибо за поздравления! Обнял», — написал Хачанов в описании к посту.

Сегодня, 21 мая, Хачанову исполнилось 25 лет. Карен является четырёхкратным победителем турниров ATP, среди прочих он выигрывал Кубок Кремля в 2018 году.

За право выйти в финал соревнований Хачанов поспорит с победителем встречи Кэмерон Норри (Великобритания) – Артур Риндеркнех (Франция).

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