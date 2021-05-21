Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Лучший подарок». Хачанов – о выходе в полуфинал турнира в Лионе в день рождения

«Лучший подарок». Хачанов – о выходе в полуфинал турнира в Лионе в день рождения
Яна Метлёва
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» пост в честь победы в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). Хачанов в двух сетах обыграл француза Ришара Гаске со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Это второй выход Хачанова в полуфинал в текущем сезоне.

Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.

«25. Лучший подарок сегодня. Всем спасибо за поздравления! Обнял», — написал Хачанов в описании к посту.

Сегодня, 21 мая, Хачанову исполнилось 25 лет. Карен является четырёхкратным победителем турниров ATP, среди прочих он выигрывал Кубок Кремля в 2018 году.

За право выйти в финал соревнований Хачанов поспорит с победителем встречи Кэмерон Норри (Великобритания) – Артур Риндеркнех (Франция).

Новость по теме
Зрители исполнили песню в честь дня рождения Карена Хачанова на турнире в Лионе
Новость по теме
Хачанов обойдёт Карацева в рейтинге ATP благодаря выходу в полуфинал турнира в Лионе
Тест. Как хорошо вы знаете российских теннисистов – Медведева, Рублёва и Хачанова? Тест. Как хорошо вы знаете российских теннисистов – Медведева, Рублёва и Хачанова?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021