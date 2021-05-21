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Бычкова: под папиным игом Докич превратилась в реальный психологический кисель

Бычкова: под папиным игом Докич превратилась в реальный психологический кисель
Яна Метлёва
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Российская теннисистка Екатерина Бычкова высказалась об откровениях бывшей четвёртой ракетки мира австралийки Елены Докич, которая в автобиографической книге «Несокрушимая» рассказала о жестоком обращении с ней её отца Дамира.

«Заняв четвёртую строчку в мировом рейтинге под папиным игом и затем освободившись от него, она превратилась в реальный психологический кисель, которому не помогало абсолютно ничего. Папы уже давно не было рядом, но и бойфренд, который был готов помогать всегда и во всём, порой больше походил на её няньку, нежели на гордого мужчину-самца.

Мне довелось сталкиваться с ней не на одном и не на двух турнирах серии ITF. Зрелище она тогда представляла довольно грустное. Эти потухшие глаза, опущенные плечи, хмурые брови, отсутствие мало-мальской улыбки. Смеялась она вообще – никогда! Во всяком случае, мне этого видеть не приходилось. В ней всё выдавало сломленного человека. И это печальное зрелище. И упомянуть то, что назад в топ-10 она так больше никогда и не вернулась, тоже стоит. На вопрос – по причине ли сломленности не было результатов после или по причине ли одного давления они были ранее – нам уже не ответит никто и никогда. Мы можем только предполагать и делать собственные выводы», — написала Бычкова в своей колонке на «Чемпионате».

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