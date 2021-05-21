Карен Хачанов: я особенно рад тому, что играю на глазах у болельщиков – это всё меняет

Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями после выхода в полуфинал турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В четвертьфинальном поединке он в двух сетах обыграл француза Ришара Гаске со счётом в трех сетах 6:1, 7:6 (7:3).
«На тай-брейке оба игрока всегда стараются выиграть как можно больше очков, и все они очень важны. Поэтому ты особенно сосредоточен в такие моменты. Всё решает то, кто их лучше проведёт. Я повел 5:1, после этого ощутил уверенность на подаче и смог довести матч до конца.
На последних турнирах результаты у меня были не очень. Поэтому важно было провести как можно больше матчей перед «Ролан Гаррос». Так что я рад – особенно тому, что играю на глазах у болельщиков. Это всё меняет.
Я нравлюсь французским зрителям, но сегодня играл против француза – так что болели за него. В этом нет ничего страшного, но завтра поддерживайте меня посильнее, пожалуйста», — сказал Хачанов в послематчевом интервью.
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