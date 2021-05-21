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Сонего стал первым сеяным турнира ATP-250 в Парме. Три россиянина сыграют в квалификации

Сонего стал первым сеяным турнира ATP-250 в Парме. Три россиянина сыграют в квалификации
Яна Метлёва
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Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Парме (Италия), который пройдёт за неделю до старта «Ролан Гаррос», в период с 22 по 29 мая.

Первым сеяным соревнований стал местный теннисист Лоренцо Сонего, ранее добравшийся до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Во втором круге турнира он сыграет с победителем матча Андреас Сеппи (Италия) – Себастьян Корда (США).

Второй номер посева у француза Бенуа Пэра, во втором круге он сыграет с победителем матча Хауме Мунар (Испания) – один из победителей квалификации.

Отметим, что в основную сетку турнира не заявился ни один российский теннисист. Однако за место в ней поборются сразу три россиянина – Павел Котов, Теймураз Габашвили и Евгений Карловский.

В первом раунде Котов сыграет с Даниэлем Альтмайером (Германия), Габашвили – с Филиппом Кольшрайбером (Германия), а Карловский сразится с Маттео Виолой (Италия).

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