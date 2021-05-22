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Ник Кирьос: думаю, пришло моё время возвращаться в игру

Ник Кирьос: думаю, пришло моё время возвращаться в игру
Яна Метлёва
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Австралийский теннисист Ник Кирьос сделал долгожданное для болельщиков заявление.

«Думаю, пришло моё время возвращаться в игру», — приводит слова Кирьоса Daily Mail.

В текущем сезоне 26-летний австралиец принял участие лишь в турнире категории ATP-250 в Мельбурне, где дошёл до третьего круга, и в Открытом чемпионате Австралии. В третьем круге домашнего мэйджора Кирьос выдал пятисетовый матч с австрийцем Домиником Тимом, в котором проиграл со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.

В середине апреля Кирьос объявил, что полностью пропустит грунтовый сезон, включая «Ролан Гаррос», и вернётся в тур к старту сезона на траве. Кирьос не играл на грунтовых турнирах с «Мастерса» в Риме-2019, откуда его сняли по ходу матча с норвежцем Каспером Руудом из-за того, что Ник не сдержал эмоций и пнул стул на корт.

Кирьос – обладатель шести титулов ATP в одиночном разряде, его лучшее в карьере место в рейтинге – 13-е.

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