Оборот в 360 градусов и высокая «свеча», принёсшие Шаповалову очко в матче с Чеккинато

Канадский теннисист Денис Шаповалов 20 мая вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В матче второго раунда соревнований он обыграл итальянца Марко Чеккинато.



Интересный эпизод произошёл во втором сете на подаче Дениса. Отбивая удар соперника, Шаповалов развернулся на 360 градусов, после чего выполнил «свечу» и взял таким образом очко в гейме.

360 градусов. Шаповалов сделал оборот и выполнил чудо-свечу

Для победы Шаповалову потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:1 в пользу Дениса. Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты.



Шаповалов 15 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и использовал 4 из 9 брейк-пойнтов. Чеккинато выполнил 7 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов.



Напомним, канадец вышел в финал соревнований, где сегодня, 22 мая, он сыграет с норвежцем Каспером Руудом.