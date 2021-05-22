Муратоглу — о С. Уильямс: если кто-то говорит, что она не сможет, это лишь подстёгивает её

Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, прокомментировал слова бывшей итальянской теннисистки Франчески Скьявоне о своей подопечной. На вопрос, сможет ли Уильямс претендовать на 24-й «Шлем» на Открытом чемпионате Франции, Франческа ответила отрицательно.
«Когда кто-то говорит ей, что она не сможет, это лишь подстёгивает её, придавая дополнительную мотивацию. Поэтому, пожалуйста, скажите Франческе Скьявоне, чтобы она произнесла свои слова громче — я должен быть уверен, что Серена их услышит», — приводит слова Муратоглу Sky Sports.
Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах «Большого шлема».
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