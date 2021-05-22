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Шаповалов высказался об уровне Рууда, с которым он сыграет в финале турнира в Женеве

Шаповалов высказался об уровне Рууда, с которым он сыграет в финале турнира в Женеве
Виталий Весёлый
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Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился мнением о мастерстве норвежца Каспера Рууда, с которым он сыграет в финале турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

«Я очень хорошо знаю Каспера. Вместе мы играли на юниорском уровне и вот теперь встретимся вновь. С тех пор он значительно вырос в профессиональном плане. Последние недели, я бы даже сказал последние несколько месяцев, Каспер играет на действительно высоком уровне. Так что нас всех ждёт весёлая битва», — приводит слова Шаповалова ATP.

Призовой фонд турнира в Женеве составил более € 419 тыс. Победитель розыгрыша получит более € 41 тыс. и 250 рейтинговых очков. В 2019 году титул в Женеве взял представитель Германии Александр Зверев.

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