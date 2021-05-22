«Хобби». Даниил Медведев сыграл в шахматы
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Российский теннисист Даниил Медведев разместил новое фото на своей официальной странице в «Инстаграме», показав, как играет в шахматы.
«Хобби», — подписал фото Медведев.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Даниила Медведева в «Инстаграме».
25-летний Медведев — победитель 10 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата ATP — 2020 в Лондоне (Великобритания), финалист двух турниров «Большого шлема» (US Open 2019 года и Открытый чемпионат Австралии 2021 года). Тренером россиянина является французский специалист Жиль Сервара.
Ранее французский теннисист Жиль Симон высказался о том, что Даниил на грядущем Открытом чемпионате Франции будет посеян выше 13-кратного чемпиона Парижа испанца Рафаэля Надаля.
Новость по темеСимон рассказал, справедливо ли, что на «Ролан Гаррос» Медведев будет посеян выше Надаля
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