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«Хобби». Даниил Медведев сыграл в шахматы

«Хобби». Даниил Медведев сыграл в шахматы
Виталий Весёлый
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Российский теннисист Даниил Медведев разместил новое фото на своей официальной странице в «Инстаграме», показав, как играет в шахматы.

«Хобби», — подписал фото Медведев.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Даниила Медведева в «Инстаграме».

25-летний Медведев — победитель 10 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата ATP — 2020 в Лондоне (Великобритания), финалист двух турниров «Большого шлема» (US Open 2019 года и Открытый чемпионат Австралии 2021 года). Тренером россиянина является французский специалист Жиль Сервара.

Ранее французский теннисист Жиль Симон высказался о том, что Даниил на грядущем Открытом чемпионате Франции будет посеян выше 13-кратного чемпиона Парижа испанца Рафаэля Надаля.

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