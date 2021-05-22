Муратоглу рассказал, чего не хватает Маррею для повторения былых успехов

Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, поделился мнением о шансах бывшей первой ракетки мира британца Энди Маррея повторить былые успехи.
«Я думаю, он может. И я также думаю, что он этого хочет. Он невероятный игрок, чемпион. Но сейчас, конечно, Энди не в своей лучшей форме. Каждый раз, когда он чувствует, что вот-вот может начать играть, появляется какой-то фактор, связанный с его физической формой — после этого он останавливается.
Сложно прогрессировать, когда начинаешь, а затем сразу прекращаешь тренироваться. Ему нужны соревнования.
Думаю, Энди невероятно смел. Ведь у него было столько неудач из-за плохой формы, но он всё ещё здесь. Он показывает, сколько у него отваги и как сильно он любит теннис», — приводит слова Муратоглу Sky Sports.
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