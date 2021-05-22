Алексей Ватутин не сумел выйти в финал квалификации турнира ATP-250 в Белграде-2

Российский теннисист Алексей Ватутин не сумел выйти в финал квалификационного турнира категории ATP-250 в Белграде-2 (Сербия). В первом раунде отборочных соревнований он уступил представителю Чехии Виту Коприву. Счёт матча – 3:6, 6:3, 4:6.



Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минуты. Ватутин ни разу не подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. Его соперник, занимающий 256–е место в рейтинге ATP, выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 шанса из 9 взять подачу Ватутина.



В финальном матче квалификации Коприве будет противостоять испанец Роберто Карбальес-Баэна, оказавшийся сильнее боснийца Мирзы Башича.

Призовой фонд вторых соревнований в Белграде составил € 511 тыс. Отметим, что первый турнир в сербской столице, проходивший с 19 по 25 апреля, выиграл итальянец Маттео Берреттини. В финале в трёх сетах он обыграл россиянина Аслана Карацева — 6:1, 3:6, 7:6.