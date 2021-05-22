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Ана Конюх стала первой финалисткой турнира в Белграде

Ана Конюх стала первой финалисткой турнира в Белграде
Виталий Весёлый
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Хорватская теннисистка Ана Конюх вышла в финал турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В матче 1/2 финала соревнований она оказалась сильнее представительницы Колумбии Марии-Камилы Осорио-Серрано. Счёт поединка – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Конюх 4 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 17. Её соперница, занимающая 115–е место в рейтинге WTA, выполнила 6 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и использовала 4 шанса из 6 взять подачу Конюх.

В решающем матче соревнований хорватка встретится с победительницей матча Виктория Томова (Болгария) — Паула Бадоса (Испания).

Призовой фонд турнира в Белграде составляет $ 235 238.

Белград (ж). 1/2 финала
22 мая 2021, суббота. 11:35 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
115
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4  
7 8 		7 7  
         
Ана Конюх
188
Хорватия
Ана Конюх
А. Конюх
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