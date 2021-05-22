Ана Конюх стала первой финалисткой турнира в Белграде

Хорватская теннисистка Ана Конюх вышла в финал турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В матче 1/2 финала соревнований она оказалась сильнее представительницы Колумбии Марии-Камилы Осорио-Серрано. Счёт поединка – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).



Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Конюх 4 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 17. Её соперница, занимающая 115–е место в рейтинге WTA, выполнила 6 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и использовала 4 шанса из 6 взять подачу Конюх.

В решающем матче соревнований хорватка встретится с победительницей матча Виктория Томова (Болгария) — Паула Бадоса (Испания).

Призовой фонд турнира в Белграде составляет $ 235 238.