Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определилась вторая финалистка турнира в Белграде

Определилась вторая финалистка турнира в Белграде
Виталий Весёлый
Комментарии

Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в финал турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В полуфинале соревнований она одолела представительницу Болгарии Викторию Томову. Счёт поединка – 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. Бадоса 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. Её соперница, занимающий 123–е место в рейтинге WTA, не выполнила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и использовала 1 шанс из 5 взять подачу Бадосы.

В решающем матче соревнований Паула сыграет с хорватской теннисисткой Аной Конюх, в полуфинальном матче обыгравшей колумбийку Марию-Камилу Осорио-Серрано.

Призовой фонд турнира в Белграде составляет $ 235 238.

Белград (ж). 1/2 финала
22 мая 2021, суббота. 14:00 МСК
Виктория Томова
123
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Паула Бадоса
44
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Новость по теме
Ана Конюх стала первой финалисткой турнира в Белграде
«Часто оказывалась в обносках Курниковой». Как юную Марию Шарапову выгнали из академии «Часто оказывалась в обносках Курниковой». Как юную Марию Шарапову выгнали из академии
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021