Определилась вторая финалистка турнира в Белграде

Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в финал турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В полуфинале соревнований она одолела представительницу Болгарии Викторию Томову. Счёт поединка – 6:1, 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. Бадоса 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. Её соперница, занимающий 123–е место в рейтинге WTA, не выполнила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и использовала 1 шанс из 5 взять подачу Бадосы.



В решающем матче соревнований Паула сыграет с хорватской теннисисткой Аной Конюх, в полуфинальном матче обыгравшей колумбийку Марию-Камилу Осорио-Серрано.

Призовой фонд турнира в Белграде составляет $ 235 238.