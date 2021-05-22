Определилась вторая финалистка турнира в Белграде
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Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в финал турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В полуфинале соревнований она одолела представительницу Болгарии Викторию Томову. Счёт поединка – 6:1, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. Бадоса 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. Её соперница, занимающий 123–е место в рейтинге WTA, не выполнила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и использовала 1 шанс из 5 взять подачу Бадосы.
В решающем матче соревнований Паула сыграет с хорватской теннисисткой Аной Конюх, в полуфинальном матче обыгравшей колумбийку Марию-Камилу Осорио-Серрано.
Призовой фонд турнира в Белграде составляет $ 235 238.
Белград (ж). 1/2 финала
22 мая 2021, суббота. 14:00 МСК
123
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
44
Паула Бадоса
П. Бадоса
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