Куэвас посмотрел вправо, а пробил влево, перехитрив Шаповалова. Видео

Вчера, 21 мая, канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в финал турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В полуфинальном поединке 22-летний Шаповалов обыграл представителя Аргентины Пабло Куэваса. Счёт матча — 6:4, 7:5.



Любопытный эпизод случился во втором сете третьего гейма: во время выполнения удара Пабло перехитрил Дениса, посмотрев в правую сторону, а пробив в левую.

Смотрю вправо, бью влево. Куэвас обманул Шаповалова

Встреча продлилась 1 час 39 минут. Шаповалов выполнил 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Куэваса – 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



За титул в Женеве Шаповалов поборется с норвежцем Каспером Руудом.



Призовой фонд турнира в Женеве составил более € 419 тыс. Победитель розыгрыша получит более € 41 тыс. и 250 рейтинговых очков. В 2019 году титул в Женеве брал немец Александр Зверев.