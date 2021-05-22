Куэвас посмотрел вправо, а пробил влево, перехитрив Шаповалова. Видео

Вчера, 21 мая, канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в финал турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В полуфинальном поединке 22-летний Шаповалов обыграл представителя Аргентины Пабло Куэваса. Счёт матча — 6:4, 7:5.
Любопытный эпизод случился во втором сете третьего гейма: во время выполнения удара Пабло перехитрил Дениса, посмотрев в правую сторону, а пробив в левую.
Смотрю вправо, бью влево. Куэвас обманул Шаповалова
Встреча продлилась 1 час 39 минут. Шаповалов выполнил 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Куэваса – 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
За титул в Женеве Шаповалов поборется с норвежцем Каспером Руудом.
Призовой фонд турнира в Женеве составил более € 419 тыс. Победитель розыгрыша получит более € 41 тыс. и 250 рейтинговых очков. В 2019 году титул в Женеве брал немец Александр Зверев.
- 22 мая 2021
-
15:22
-
15:15
-
14:40
-
14:32
-
13:22
-
12:25
-
12:07
-
11:27
-
10:26
-
09:33
-
00:15
- 21 мая 2021
-
23:54
-
22:32
-
22:03
-
20:04
-
19:13
-
18:34
-
18:10
-
18:01
-
17:42
-
16:20
-
16:10
-
15:30
-
14:20
-
13:08
-
12:41
-
12:26
-
11:56
-
11:21
-
10:53
-
09:36
-
00:06
- 20 мая 2021
-
22:45
-
21:54
-
20:53