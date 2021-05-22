Циципас вышел в финал турнира в Лионе, выиграв решающий сет у Музетти со счётом 6:0

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция), одолев представителя Италии Лоренцо Музетти в матче 1/2 финала соревнований. Встреча продолжалась три сета и завершилась со счётом 4:6, 6:3. 6:0.

Поединок продлился 1 час и 43 минуты. Циципас 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Музетти, занимающий 88-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 5 взять подачу соперника.

Во втором полуфинальном матче встретятся россиянин Карен Хачанов и британец Кэмерон Норри.

В 2019 году (в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса) на грунте Лиона титул взял французский теннисист Бенуа Пэр. Призовой фонд нынешнего турнира составил более € 481 тыс.