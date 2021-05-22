17-летняя Гауфф взяла второй титул WTA, обыграв Цян в финале турнира в Парме

17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф взяла второй в карьере титул на уровне WTA. Первый титул Гауфф завоевала в 2019 году на хардовом турнире в Линце (Австрия).

В финальном матче турнира категории WTA-250 в Парме (Италия) юная американка в двух сетах обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 15 минут. Гауфф ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Цян – один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 заработанных.

За победу на турнире Гауфф получит более € 23 тыс. и 280 рейтинговых очков. Это позволит американке подняться на 25-ю строчку в рейтинге WTA, что станет для неё лучшим показателем в карьере.