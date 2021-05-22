Циципас – о полуфинале с Музетти в Лионе: такие матчи помогают не зазнаваться

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас проанализировал победный для себя полуфинал на турнире ATP-250 в Лионе (Франция) с итальянцем Лоренцо Музетти. Циципас в трёх сетах одолел соперника со счётом 4:6, 6:3, 6:0.

«Было непросто сохранять спокойствие после поражения в первом сете, необходимо было перезарядиться и начать заново. Он заставлял меня работать в каждом розыгрыше.

Во втором сете я вёл с брейком, но он отыгрался, потом я сразу же снова взял его подачу. Так что в этом матче было много неожиданных поворотов, мы показали зрелищную игру. Сегодня отличная погода, мы провели трёхсетовый матч – думаю, это здорово не только для нас, но и для зрителей, которые пришли его посмотреть.

Для меня важно провести такой матч – это помогает не зазнаваться и сосредотачиваться на деталях, в которых я могу прибавить. Передо мной стояла сложная задача, я потратил много сил, но физически чувствую себя хорошо.

Я рад, что вышел в финал и завтра проведу ещё один матч», — сказал Циципас в послематчевом интервью.