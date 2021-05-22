Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас – о полуфинале с Музетти в Лионе: такие матчи помогают не зазнаваться

Циципас – о полуфинале с Музетти в Лионе: такие матчи помогают не зазнаваться
Яна Метлёва
Комментарии

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас проанализировал победный для себя полуфинал на турнире ATP-250 в Лионе (Франция) с итальянцем Лоренцо Музетти. Циципас в трёх сетах одолел соперника со счётом 4:6, 6:3, 6:0.

«Было непросто сохранять спокойствие после поражения в первом сете, необходимо было перезарядиться и начать заново. Он заставлял меня работать в каждом розыгрыше.

Во втором сете я вёл с брейком, но он отыгрался, потом я сразу же снова взял его подачу. Так что в этом матче было много неожиданных поворотов, мы показали зрелищную игру. Сегодня отличная погода, мы провели трёхсетовый матч – думаю, это здорово не только для нас, но и для зрителей, которые пришли его посмотреть.

Для меня важно провести такой матч – это помогает не зазнаваться и сосредотачиваться на деталях, в которых я могу прибавить. Передо мной стояла сложная задача, я потратил много сил, но физически чувствую себя хорошо.

Я рад, что вышел в финал и завтра проведу ещё один матч», — сказал Циципас в послематчевом интервью.

Новость по теме
Циципас вышел в финал турнира в Лионе, выиграв решающий сет у Музетти со счётом 6:0
«Даже Рафа, если верить его биографии, порой был под жёстким прессингом дядюшки Тони» «Даже Рафа, если верить его биографии, порой был под жёстким прессингом дядюшки Тони»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021