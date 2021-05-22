Карен Хачанов проиграл Кэмерону Норри в полуфинале турнира в Лионе
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Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в финал турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).
В полуфинальном матче россиянин (8) в двух сетах проиграл представителю Великобритании Кэмерону Норри со счётом 1:6, 1:6.
Встреча продлилась 1 час 5 минут. Хачанов 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Норри — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
За титул в Лионе Норри поборется с пятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом (2).
Призовой фонд турнира в Лионе составил € 419 470. За выход в полуфинал Хачанов получит € 21 тыс. призовых и 90 рейтинговых очков, благодаря чем вновь станет третьей ракеткой России, обогнав в рейтинге ATP Аслана Карацева.
Лион. 1/2 финала
22 мая 2021, суббота. 17:10 МСК
49
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 0
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Карен Хачанов
К. Хачанов
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