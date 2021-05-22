Теймураз Габашвили одержал победу на старте квалификации турнира в Парме

Российский теннисист Теймураз Габашвили вышел в финальный раунд квалификации турнира категории ATP-250 в Парме (Италия).

В первом раунде квалификации Габашвили в трёх сетах обыграл немецкого теннисиста Филиппа Кольшрайбера со счётом 1:6, 7:5, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 55 минут. Габашвили 2 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету его соперника – 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

За право выйти в основную сетку турнира Габашвили поборется с итальянцем Раулем Бранкаччо.

Ещё два россиянина – Павел Котов и Евгений Карловский – потерпели поражения на старте квалификации. Котов в двух сетах проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру со счётом 3:6, 1:6, Карловский в упорной борьбе уступил итальянцу Маттео Виоле со счётом в трех сетах 5:7, 7:5, 5:7.