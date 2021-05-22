Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф повторила достижение Марии Шараповой, взяв оба титула на турнире в Парме

Кори Гауфф повторила достижение Марии Шараповой, взяв оба титула на турнире в Парме
Яна Метлёва
Комментарии

17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф взяла титул на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия) как в одиночном, так и в парном разряде.

В финале одиночных соревнований Гауфф в двух сетах обыграла китаянку Ван Цян со счётом 6:1, 6:3. Через полтора часа Гауфф в паре с соотечественницей Кэти Макнелли обыграла тандем Дария Юрак (Хорватия)/Андрея Клепач (Словения) со счётом 6:3, 6:2.

Тем самым Гауфф повторила достижение российской теннисистки Марии Шараповой, которая в том же возрасте побеждала на травяном турнире в Бирмингеме в обоих разрядах в 2004 году. В финале одиночных соревнований Шарапова в трёх сетах обыграла француженку Татьяну Головин со счётом 4:6, 6:2, 6:1. В парном же разряде она взяла титул в паре с соотечественницей Марией Кириленко.

Отметим, что на момент победного дубля Шараповой было 17 лет и 55 дней. Гауфф же – 17 лет и 70 дней.

Новость по теме
17-летняя Гауфф взяла второй титул WTA, обыграв Цян в финале турнира в Парме
Звезда родилась? 15-летняя Кори Гауфф напоминает Серене Уильямс её сестру Звезда родилась? 15-летняя Кори Гауфф напоминает Серене Уильямс её сестру
Юная американка бьёт все теннисные рекорды. Но Курникова всё равно круче Юная американка бьёт все теннисные рекорды. Но Курникова всё равно круче
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021