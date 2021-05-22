Кори Гауфф повторила достижение Марии Шараповой, взяв оба титула на турнире в Парме

17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф взяла титул на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия) как в одиночном, так и в парном разряде.
В финале одиночных соревнований Гауфф в двух сетах обыграла китаянку Ван Цян со счётом 6:1, 6:3. Через полтора часа Гауфф в паре с соотечественницей Кэти Макнелли обыграла тандем Дария Юрак (Хорватия)/Андрея Клепач (Словения) со счётом 6:3, 6:2.
Тем самым Гауфф повторила достижение российской теннисистки Марии Шараповой, которая в том же возрасте побеждала на травяном турнире в Бирмингеме в обоих разрядах в 2004 году. В финале одиночных соревнований Шарапова в трёх сетах обыграла француженку Татьяну Головин со счётом 4:6, 6:2, 6:1. В парном же разряде она взяла титул в паре с соотечественницей Марией Кириленко.
Отметим, что на момент победного дубля Шараповой было 17 лет и 55 дней. Гауфф же – 17 лет и 70 дней.
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