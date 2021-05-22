Норри — о победе над Хачановым со счётом 6:1, 6:1: моя чистая игра выбила его из колеи

Британский теннисист Кэмерон Норри поделился эмоциями после победы в полуфинальном матче на турнире ATP-250 в Лионе (Франция), где он в двух сетах обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:1, 6:1.
«Сегодня всё сработало хорошо: подача, приём. Я предугадывал направление мяча, выходил вперёд, когда это было необходимо, и действовал агрессивно, с хорошей глубиной.
Я чувствовал мяч, хорошо играл и выгодно использовал свои шансы. Я почти не ошибался и играл довольно чисто против Карена.
Я действительно очень круто играл. Условия были идеальные. Думаю, моя игра сильно выбила его из колеи. Сегодня у меня был хороший день, я этим воспользуюсь», — приводит слова Норри сайт ATP.
За титул в Лионе Норри поборется с пятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом (2).
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