Надаль: я не воспринимаю этот «Ролан Гаррос» как возможность взять 21-й «Большой шлем»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, с какими мыслями подходит к грядущему розыгрышу «Ролан Гаррос», который пройдёт с 30 мая по 13 июня.
«Я не воспринимаю этот турнир как потрясающую возможность выиграть 21-й «Большой шлем». Я воспринимаю «Ролан Гаррос» так, будто играю, возможно, самый важный турнир в своей карьере. Конечно, мне бы хотелось выиграть 21-й «Большой шлем», но для меня важен сам «Ролан Гаррос»», — приводит слова Надаля Bleacher Report.
Отметим, что Надаль 13 раз в карьере выигрывал Открытый чемпионат Франции по теннису.
Ранее Надаль стал 10-кратным чемпионом турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), в трёх сетах обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 7:5, 1:6, 6:3.
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