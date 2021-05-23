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Диего Шварцман исполнил чеканку теннисным мячом. Видео

Диего Шварцман исполнил чеканку теннисным мячом. Видео
Виталий Весёлый
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Десятая ракетка мира аргентинец Диего Шварцман выполнил чеканку теннисным мячом. Соответствующее видео было размещено на странице Ultimate Tennis Showdown в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на странице Ultimate Tennis Showdown в «Твиттере».

Напомним, на турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция) Диего во втором круге в двух сетах уступил 34-летнему французскому теннисисту Ришару Гаске. Сегодня, 23 мая, состоится финал соревнований. В решающем матче сойдутся представитель Великобритании Кэмерон Норри и пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас.

Призовой фонд турнира в Лионе составил € 419 470. Россиянин Карен Хачанов, дошедший до стадии полуфинала, получит € 21 тыс. призовых и 90 рейтинговых очков, благодаря чем вновь станет третьей ракеткой России и обгонит в рейтинге ATP Аслана Карацева.

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