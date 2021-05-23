Российский теннисист Даниил Медведев на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил новое видео с тренировочного занятия.

Даниил Медведев поделился видео с тренировки на корте

25-летний Медведев — победитель 10 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата ATP — 2020 в Лондоне (Великобритания), финалист двух турниров «Большого шлема» (US Open 2019 года и Открытый чемпионат Австралии 2021 года). Тренером россиянина является французский специалист Жиль Сервара.



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