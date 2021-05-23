Кори Гауфф объяснила, за счёт чего смогла победить в финальном матче турнира в Парме

17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу, которую она одержала на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия). В решающем матче Кори одолела представительницу Китая Ван Цян. Победа в Парме позволила ей завоевать второй титул на уровне WTA.
«Эта победа дорогого стоит, особенно если принять во внимание, что она была одержана на грунте — покрытии, которое, как мне кажется, никак не ассоциируется со мной. Вообще мне всегда нравился грунт, но я постоянно падаю, играя на нём, и вечно пачкаюсь!
Знаю, что обычно Ван играет очень агрессивно. Поэтому одной из главных целей, которую я определила для себя на этот матч, была попытка не дать ей играть в привычный теннис, а также стараться выполнять удары, которые у меня получаются», — приводит слова Гауфф WTA.
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