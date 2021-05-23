Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф объяснила, за счёт чего смогла победить в финальном матче турнира в Парме

Кори Гауфф объяснила, за счёт чего смогла победить в финальном матче турнира в Парме
Виталий Весёлый
Комментарии

17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу, которую она одержала на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия). В решающем матче Кори одолела представительницу Китая Ван Цян. Победа в Парме позволила ей завоевать второй титул на уровне WTA.

«Эта победа дорогого стоит, особенно если принять во внимание, что она была одержана на грунте — покрытии, которое, как мне кажется, никак не ассоциируется со мной. Вообще мне всегда нравился грунт, но я постоянно падаю, играя на нём, и вечно пачкаюсь!

Знаю, что обычно Ван играет очень агрессивно. Поэтому одной из главных целей, которую я определила для себя на этот матч, была попытка не дать ей играть в привычный теннис, а также стараться выполнять удары, которые у меня получаются», — приводит слова Гауфф WTA.

Новость по теме
Кори Гауфф повторила достижение Марии Шараповой, взяв оба титула на турнире в Парме
Звезда родилась? 15-летняя Кори Гауфф напоминает Серене Уильямс её сестру Звезда родилась? 15-летняя Кори Гауфф напоминает Серене Уильямс её сестру
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021