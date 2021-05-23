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Вашек Поспишил снялся с «Ролан Гаррос»

Вашек Поспишил снялся с «Ролан Гаррос»
Виталий Весёлый
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Канадский теннисист Вашек Поспишил не примет участия в Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщается на странице Entry List Updates в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что у женщин уайлд-кард в основную сетку соревнований в столице Франции получили француженки Осиан Бабель, Клара Бюрель, Осиан Доден, Эльза Жакемо, Хлоэ Паке, Диан Парри, Армони Тан, а также австралийка Астра Шарма по обмену с федерацией тенниса Австралии.

У мужчин уайлд-кард в основную сетку турнира получили Грегуар Баррер, Бенжамен Бонзи, Матиас Бург, Артур Казо, Энцо Коко, Юго Гастон, Артур Риндеркнех. Восьмая уайлд-кард достанется австралийскому игроку, как ранее договорились французская и австралийская теннисные федерации.

Квалификация «Ролан Гаррос» состоится на следующей неделе. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня.

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