Вашек Поспишил снялся с «Ролан Гаррос»

Канадский теннисист Вашек Поспишил не примет участия в Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщается на странице Entry List Updates в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что у женщин уайлд-кард в основную сетку соревнований в столице Франции получили француженки Осиан Бабель, Клара Бюрель, Осиан Доден, Эльза Жакемо, Хлоэ Паке, Диан Парри, Армони Тан, а также австралийка Астра Шарма по обмену с федерацией тенниса Австралии.
У мужчин уайлд-кард в основную сетку турнира получили Грегуар Баррер, Бенжамен Бонзи, Матиас Бург, Артур Казо, Энцо Коко, Юго Гастон, Артур Риндеркнех. Восьмая уайлд-кард достанется австралийскому игроку, как ранее договорились французская и австралийская теннисные федерации.
Квалификация «Ролан Гаррос» состоится на следующей неделе. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня.
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