Тарпищев рассказал, чего не стоило делать Хачанову в проигранном матче с Норри

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова, которое он потерпел в полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция) с британцем Кэмероном Норри. По словам Тарпищева, Карену не стоило ввязываться в обмен ударами с соперником.



«Хачанов только набирает форму, поэтому результат — не трагедия. Но для успеха ему не надо было ввязываться в обмен ударами с британцем. Функционалки ещё у Карена нет. Плюс в данном матче не было вариативности, потому что не было уверенности», — приводит слова Тарпищева ТАСС.



За титул в Лионе Норри поборется с пятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом.



Призовой фонд турнира в Лионе составил € 419 470. За выход в полуфинал Хачанов получит € 21 тыс. призовых и 90 рейтинговых очков, благодаря чему вновь станет третьей ракеткой России, обогнав в рейтинге ATP Аслана Карацева.