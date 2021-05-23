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Тарпищев рассказал, чего не стоило делать Хачанову в проигранном матче с Норри

Тарпищев рассказал, чего не стоило делать Хачанову в проигранном матче с Норри
Виталий Весёлый
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова, которое он потерпел в полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция) с британцем Кэмероном Норри. По словам Тарпищева, Карену не стоило ввязываться в обмен ударами с соперником.

«Хачанов только набирает форму, поэтому результат — не трагедия. Но для успеха ему не надо было ввязываться в обмен ударами с британцем. Функционалки ещё у Карена нет. Плюс в данном матче не было вариативности, потому что не было уверенности», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

За титул в Лионе Норри поборется с пятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом.

Призовой фонд турнира в Лионе составил € 419 470. За выход в полуфинал Хачанов получит € 21 тыс. призовых и 90 рейтинговых очков, благодаря чему вновь станет третьей ракеткой России, обогнав в рейтинге ATP Аслана Карацева.

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