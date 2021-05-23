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Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Страсбурге, уступив Бюрель в двух сетах

Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Страсбурге, уступив Бюрель в двух сетах
Виталий Весёлый
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Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция). В стартовом матче соревнований она уступила представительнице Франции Кларе Бюрель. Счёт матча — 3:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час и 6 минут. Грачёва ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. Её соперница, занимающая 144-е место в рейтинге WTA, не выполнила ни 1 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 шансов из 6 взять подачу Грачёвой.

За выход в четвертьфинал турнира француженка поборется с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Лорен Дэвис (США).

Действующей победительницей турнира в Страсбурге является пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина. В 2020 году в финале соревнований Свитолина в трёх сетах переиграла казахстанку Елену Рыбакину со счётом 6:4, 1:6, 6:2.

Страсбург. 1-й круг
23 мая 2021, воскресенье. 13:25 МСК
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Клара Бюрель
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
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