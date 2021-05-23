Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Страсбурге, уступив Бюрель в двух сетах

Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция). В стартовом матче соревнований она уступила представительнице Франции Кларе Бюрель. Счёт матча — 3:6, 1:6.



Продолжительность встречи составила 1 час и 6 минут. Грачёва ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. Её соперница, занимающая 144-е место в рейтинге WTA, не выполнила ни 1 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 шансов из 6 взять подачу Грачёвой.



За выход в четвертьфинал турнира француженка поборется с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Лорен Дэвис (США).



Действующей победительницей турнира в Страсбурге является пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина. В 2020 году в финале соревнований Свитолина в трёх сетах переиграла казахстанку Елену Рыбакину со счётом 6:4, 1:6, 6:2.