Циципас стал чемпионом турнира в Лионе, обыграв Норри в решающем матче

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В финальном матче он оказался сильнее представителя Великобритании Кэмерона Норри. Для победы Стефаносу потребовалось два сета. Завершилась встреча со счётом 6:3, 6:3.

Поединок продлился 1 час и 10 минут. Циципас 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Норри, занимающий 49-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, 5 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 6 взять подачу соперника.

В 2019 году (в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса) на грунте Лиона титул взял французский теннисист Бенуа Пэр. Призовой фонд нынешнего турнира составил более € 481 тыс.