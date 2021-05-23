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Циципас стал чемпионом турнира в Лионе, обыграв Норри в решающем матче

Циципас стал чемпионом турнира в Лионе, обыграв Норри в решающем матче
Виталий Весёлый
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Греческий теннисист Стефанос Циципас стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В финальном матче он оказался сильнее представителя Великобритании Кэмерона Норри. Для победы Стефаносу потребовалось два сета. Завершилась встреча со счётом 6:3, 6:3.

Поединок продлился 1 час и 10 минут. Циципас 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Норри, занимающий 49-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, 5 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 6 взять подачу соперника.

В 2019 году (в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса) на грунте Лиона титул взял французский теннисист Бенуа Пэр. Призовой фонд нынешнего турнира составил более € 481 тыс.

Лион. Финал
23 мая 2021, воскресенье. 15:10 МСК
Кэмерон Норри
49
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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