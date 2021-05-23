Циципас посвятил чемпионство в Лионе 11-летней поклоннице, у которой умерла мама
Поделиться
Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что посвятил победу в финале турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция) 11-летней болельщице из Японии, которая три года назад потеряла маму.
«Она потеряла маму, когда ей было всего восемь лет, и сейчас страдает от депрессии и находится в больнице. Я отправил ей много сообщений, мы разговаривали и, надеюсь, сможем встретиться в Токио, я попытаюсь как-то помочь ей», — приводит слова Циципаса греческий журналист Вики Георгату в своём «твиттере».
Напомним, в решающем матче за титул в Лионе Циципас уверенно обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:3. Отметим, что для грека — это 33-я победа в текущем сезоне (лучший результат в туре).
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 мая 2021
-
21:10
-
20:43
-
19:14
-
18:42
-
18:18
-
16:28
-
14:52
-
14:30
-
13:37
-
13:08
-
11:55
-
11:42
-
11:15
-
10:51
-
10:06
-
09:43
-
09:22
-
00:52
-
00:34
- 22 мая 2021
-
23:57
-
23:42
-
23:15
-
22:28
-
22:01
-
20:21
-
19:59
-
19:28
-
19:07
-
19:01
-
18:18
-
17:58
-
17:17
-
16:58
-
16:35
-
16:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам