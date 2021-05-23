Циципас посвятил чемпионство в Лионе 11-летней поклоннице, у которой умерла мама

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что посвятил победу в финале турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция) 11-летней болельщице из Японии, которая три года назад потеряла маму.

«Она потеряла маму, когда ей было всего восемь лет, и сейчас страдает от депрессии и находится в больнице. Я отправил ей много сообщений, мы разговаривали и, надеюсь, сможем встретиться в Токио, я попытаюсь как-то помочь ей», — приводит слова Циципаса греческий журналист Вики Георгату в своём «твиттере».

Напомним, в решающем матче за титул в Лионе Циципас уверенно обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:3. Отметим, что для грека — это 33-я победа в текущем сезоне (лучший результат в туре).