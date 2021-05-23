«Спасибо за выходные». Гаэль Монфис опубликовал совместное фото с Роджером Федерером
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14-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал в «Инстаграме» совместный снимок с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером.
На фото улыбающиеся теннисисты позируют после проведённой тренировки.
Публикация доступна в «инстаграме» Гаэля Монфиса.
«Спасибо Роджеру Федереру за эти выходные, всегда приятно делить с вами корт. Вы вдохновляете как на корте, так и за его пределами. Буду рад снова увидеть вас в матчах», — написал Монфис в описании к посту.
Ранее Федерер неудачно выступил на домашнем турнире категории ATP-250 в Женеве. Титулованный швейцарец в матче второго круга в трёх сетах уступил 75-й ракетке мира Пабло Андухару со счётом 4:6, 6:4, 4:6.
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