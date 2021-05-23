15-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов снялся с «Ролан Гаррос». Об этом сообщает «твиттер» Entry List Updates. На данный момент причина такого решения неизвестна.

На турнире Шаповалова заменит японский теннисист Ясутака Утияма.

Ранее Шаповалов дошёл до финала грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), где в двух сетах проиграл норвежцу Касперу Рууду со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

Квалификация «Ролан Гаррос» стартует завтра, 24 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня.