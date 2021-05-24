Звонарёва, Калинская и ещё восемь россиянок узнали соперниц в квалификации «Ролан Гаррос»

Прошла жеребьёвка квалификационного этапа «Ролан Гаррос» у женщин, который стартует сегодня, 24 мая.
Первая сеяная Вера Звонарёва на старте квалификации сыграет с представительницей Великобритании Франческой Джонс.
Третий номер посева Людмила Самсонова в первом раунде соревнований сыграет с Александрой Крунич из Сербии.
Ещё одна россиянка Варвара Флинк сразится с представительницей Италии Мартиной Ди Джузеппе. Камилла Рахимова (25) встретится с американкой Варварой Лепченко.
Восьмая сеяная Анна Калинская проведёт стартовый матч на «Ролан Гаррос» с немкой Антонией Лотнер. А Валерия Савиных – с канадкой Кэрол Чжао. Анастасия Гасанова поборется с австралийкой Оливией Гадеки.
Наталья Вихлянцева сыграет с болгаркой Викторией Томовой (16), Марина Мельникова – с украинкой Ангелиной Калининой, Виталия Дьяченко – австралийкой Эллен Перес.
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