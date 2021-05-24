Денис Шаповалов назвал причину отказа от «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов объяснил, по какой причине неожиданно снялся с грядущего Открытого чемпионата Франции.
Шаповалов выложил в «Инстаграме» пост, где обратился к фанатам.
Публикация доступна в «инстаграме» Дениса Шаповалова.
«Мне грустно об этом сообщать, но после консультации с медицинской командой я принял трудное решение – отказаться от «Ролан Гаррос». К сожалению, плечо беспокоило меня последние несколько недель и, хотя все медицинские тесты выглядят неплохо, лучше не рисковать и отдохнуть. Увидимся в 2022 году, «Ролан Гаррос»», — написал Шаповалов в описании к посту.
Ранее Шаповалов дошёл до финала грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), где в двух сетах проиграл норвежцу Касперу Рууду со счётом 6:7 (6:8), 4:6.
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