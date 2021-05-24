Карен Хачанов стал третьей ракеткой России
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В обновлённом рейтинге ATP от 24 мая российский теннисист Карен Хачанов обошёл соотечественника Аслана Карацева и стал третьей ракеткой России. В первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.
Рейтинг АТР. 24 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 063.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9793.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9630.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8445.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7500.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6990.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6090.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5605.
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3958.
10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3465.
...
25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 2280.
26 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2245.
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