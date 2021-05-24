Карен Хачанов стал третьей ракеткой России

В обновлённом рейтинге ATP от 24 мая российский теннисист Карен Хачанов обошёл соотечественника Аслана Карацева и стал третьей ракеткой России. В первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.



Рейтинг АТР. 24 мая

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 063.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9793.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9630.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8445.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7500.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6990.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6090.

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5605.

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3958.

10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3465.

...

25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 2280.

26 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2245.