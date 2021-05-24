Вероника Кудерметова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 24 мая российская теннисистка Вероника Кудерметова опустилась на 30-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.



Рейтинг WTA. 24 мая

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10175.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7461.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6520.

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.

5 (5). Софья Кенин (США) — 5865.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4821.

9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 4435.

10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345.

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30 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 2160...

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2070.

33 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1940...

36 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1800...

40 (39). Светлана Кузнецова (Россия) — 1692...

77 (78). Анна Блинкова (Россия) — 1068.

78 (79). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...

88 (89). Варвара Грачёва (Россия) — 879...

96 (96). Вера Звонарёва (Россия) — 847...

100 (99). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826.