17-летняя Кори Гауфф поднялась на 11-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 24 мая 17-летняя американка Кори Гауфф поднялась на 11-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, занимает восьмую позицию.



Чемпионская гонка WTA. 24 мая

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 3311.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 2527.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 2466.

4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2085.

5 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 1955.

6 (6). Дженнифер Брэйди (США) — 1678.

7 (7). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1577.

8 (8). Вероника Кудерметова (Россия) — 1522.

9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 1316.

10 (10). Джессика Пегула (США) — 1316.

11 (17). Кори Гауфф (США) — 1280.

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17 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 1057...

26 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 752...

34 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 598...

39 (38). Вера Звонарёва (Россия) — 495...

48 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 446...

56 (52). Маргарита Гаспарян (Россия) — 388...

59 (55). Светлана Кузнецова (Россия) — 372...

72 (71). Людмила Самсонова (Россия) — 306...

83 (80). Анастасия Гасанова (Россия) — 235...

85 (92). Камилла Рахимова (Россия) — 221...

91 (95). Анна Калинская (Россия) — 198.