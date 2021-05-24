Каспер Рууд: Надаль не приглашал меня на свою новую яхту
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Норвежский теннисист Каспер Рууд, ставший победителем турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария), рассказал о ближайших планах. В решающем поединке Рууд обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
«После турнира в Женеве я отправлюсь на Мальорку. Отдохну пару дней, а затем возобновлю подготовку к «Ролан Гаррос». Рафа Надаль сейчас там, и я думаю, он захочет сыграть со мной. Я готов к тяжёлым тренировкам с ним", — приводит слова Рууда Tennis World USA.
Каспер также признался, что Надаль пока не приглашал его на свою новую яхту.
«На Мальорке лосося нет, так что на рыбалку я не пойду. Рафа пока не приглашал меня на свою новую яхту. Посмотрим. Было бы здорово побывать там. Ему стоит отправиться в Норвегию на рыбалку", — добавил Каспер.
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