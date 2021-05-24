Рафаэль Надаль составил портрет идеального теннисиста, упомянув Федерера и Джоковича

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль составил портрет идеального игрока.

«Лучший бэкхенд — у Новака Джоковича. Он отлично защищается с помощью этого удара, а также у него много вариантов в атаке. Что касается форхенда, то здесь я бы выбрал Роджера Федерера, поскольку он очень рано принимает мяч и способен выполнить виннер с любой части корта. Роджер может исполнить плоский удар с форхенда или добавить вращения. Это мощное оружие.

Я уверен, что самая мощная подача у Иво Карловича. Когда он хорошо подаёт, у принимающего почти нет шансов», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Также Рафа выделил скорость француза Гаэля Монфиса, выбор ударов британца Энди Маррея и атлетизм австрийца Доминика Тима.