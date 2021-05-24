Рафаэль Надаль составил портрет идеального теннисиста, упомянув Федерера и Джоковича
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль составил портрет идеального игрока.
«Лучший бэкхенд — у Новака Джоковича. Он отлично защищается с помощью этого удара, а также у него много вариантов в атаке. Что касается форхенда, то здесь я бы выбрал Роджера Федерера, поскольку он очень рано принимает мяч и способен выполнить виннер с любой части корта. Роджер может исполнить плоский удар с форхенда или добавить вращения. Это мощное оружие.
Я уверен, что самая мощная подача у Иво Карловича. Когда он хорошо подаёт, у принимающего почти нет шансов», — цитирует Надаля Tennis World USA.
Также Рафа выделил скорость француза Гаэля Монфиса, выбор ударов британца Энди Маррея и атлетизм австрийца Доминика Тима.
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