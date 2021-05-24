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Джокович рассказал, что повышает его шансы на победу в матчах с игроками Next Gen

Джокович рассказал, что повышает его шансы на победу в матчах с игроками Next Gen
Яна Метлёва
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что увеличивает его шансы на победу в противостояниях с представителями Next Gen.

«Против молодых ребят я предпочитаю пятисетовый формат трёхсетовому. Я в хорошей форме, и опыта у меня больше. Это не гарантирует мне победу, но повышает шансы на неё. Чем дольше длится матч, тем сильнее ощущение, что я могу их вымотать», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Джокович заявился на домашний турнир категории ATP-250 в Белграде перед стартом на «Ролан Гаррос». Во втором круге соревнований Джокович (1) сыграет с победителем матча Матс Мораинг (Германия) – Егор Герасимов (Беларусь).

Отметим, что Джокович лишь однажды, в 2016 году становился чемпионом «Ролан Гаррос».

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