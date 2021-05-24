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Алекс Корретха: Даниилу Медведеву нужно перестать говорить, что он ненавидит грунт

Алекс Корретха: Даниилу Медведеву нужно перестать говорить, что он ненавидит грунт
Яна Метлёва
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Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался об игре россиянина Даниила Медведева на грунтовом покрытии.

«Первое, что я бы посоветовал Медведеву, это перестать постоянно, особенно на корте, говорить, что он ненавидит играть на грунте. Потому что таким образом он дарит своим оппонентам уверенность в своих силах.

Во-вторых, если бы я был его тренером, я бы сказал: «Окей, ты не так хорош на грунте, как на харде, но ты по-прежнему конкурентоспособен, ты – сильный соперник, у тебя хорошая подача, твой бэкхенд достаточно хорош, чтобы доставить неприятности сопернику на любом покрытии.

Вероятно, у Медведева есть проблемы с форхендом, он не так хорош, как на хардовых покрытиях. При ударе он использует локоть, на харде, в таких случаях, мяч перелетает через сетку, на грунте – остаётся. Также он не очень активно двигает запястьем, что важно при игре на грунте. Вы двигаете запястьем и мяч отскакивает по углам, что может создать проблемы для соперника.

Вот почему Медведев не любит грунт. Это точно не из-за грязи, он может быть серьёзным соперником на этом покрытии, но ему нужно сосредоточиться», — приводит слова Корретхи Tennis Head.

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