Алекс Корретха: Даниилу Медведеву нужно перестать говорить, что он ненавидит грунт

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался об игре россиянина Даниила Медведева на грунтовом покрытии.
«Первое, что я бы посоветовал Медведеву, это перестать постоянно, особенно на корте, говорить, что он ненавидит играть на грунте. Потому что таким образом он дарит своим оппонентам уверенность в своих силах.
Во-вторых, если бы я был его тренером, я бы сказал: «Окей, ты не так хорош на грунте, как на харде, но ты по-прежнему конкурентоспособен, ты – сильный соперник, у тебя хорошая подача, твой бэкхенд достаточно хорош, чтобы доставить неприятности сопернику на любом покрытии.
Вероятно, у Медведева есть проблемы с форхендом, он не так хорош, как на хардовых покрытиях. При ударе он использует локоть, на харде, в таких случаях, мяч перелетает через сетку, на грунте – остаётся. Также он не очень активно двигает запястьем, что важно при игре на грунте. Вы двигаете запястьем и мяч отскакивает по углам, что может создать проблемы для соперника.
Вот почему Медведев не любит грунт. Это точно не из-за грязи, он может быть серьёзным соперником на этом покрытии, но ему нужно сосредоточиться», — приводит слова Корретхи Tennis Head.
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