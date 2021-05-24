«Это гамбит Даниила». UTS4 представили эффектную визитную карточку Медведева

Медиа выставочного турнира UTS4 презентовали в «Инстаграме» эффектный ролик — визитную карточку россиянина Даниила Медведева. На UTS4 Медведев представлен как «шахматист», с добавлением «Гарри Каспаров тенниса».
Публикация доступна в официальном «инстаграме» турнира UTS4.
«Некоторые говорят, что я – Гарри Каспаров тенниса, но, эй, я позволю тебе проверить это, приятель. Я больше не новичок. В действительности я – большой мастер. Если подача идёт в квадрат F1, она возвращается в клетку B4. Тогда я смогу закрыть его после… Я хочу, чтобы все вы знали, что как только я прочитаю ваши мысли, когда вы будете спать сегодня вечером, всё, что вам останется, это сказать: чёрт возьми! Это гамбит Даниила. Я собираюсь выиграть UTS4, потому что ненавижу поражения», — сказал Медведев в ролике.
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